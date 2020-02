Brad Pitt, Scarlett Johansson, Charlize Theron: un messaggio importante in un video

Brad Pitt, Scarlett Johansson, Charlize Theron mandano un messaggio agli americani: andate a votare. In vista del Super Tuesday le star invitano i loro concittadini a registrarsi per contribuire a cambiare il paese.

Nel video in bianco nero, con lo sguardo rivolto verso la telecamera, le star affermano: "Io voto perché credo nel cambiamento" dice Brad Pitt, seguito dagli altri colleghi come Scarlett Johansson, Charlize Theron, Laura Dern, Antonio Banderas, Cynthia Erivo, Chris Evans, Adam Sandler, Shia LaBeouf, Willem Dafoe, Dakota Fanning, Margaret Qualley, Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Olivia Wilde e Awkwafina.

"Registrati per andare a votare" è l'invito rivolto ai loro concittadini. Il prossimo 3 marzo ci saranno le votazioni per le primarie presidenziali, in quello che negli Stati Uniti è noto come il Super Tuesday (Super martedì). In quel giorno i democratici sceglieranno il candidato che sfiderà Donald Trump alle prossime presidenziali. Lo spot invita gli americani a prendere coscienza del proprio diritto al voto. Negli Stati Uniti l'affluenza alle urne è molto bassa e per votare bisogna prima registrarsi sul sito del Governo.

Proprio il mese scorso, Taylor Swift ha lanciato una nuova canzone, 'Only the Young', con un messaggio politico. Nel documentario, Miss Americana, disponibile su Netflix, la cantante raccontato che l'ispirazione per questo brano le è venuta dopo che nel 2018 aveva criticato il senatore repubblicano del Tennessee Marsha Blackburn. La richiesta di Taylor ai suoi follower di andare a votare provocò un'impennata nel numero di registrazioni sui siti governativi.