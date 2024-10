Brad Pitt sta ancora girando F1, apparizione a sorpresa al Gran Premio del Messico (VIDEO)

Brad Pitt avvistato di nuovo sul set del film sulla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski. Il divo ha fatto la sua apparizione a sorpresa al Gran Premio del Messico, che si è corso domenica, per girare nuove sequenze di F1.

L'attore è stato visto filmare durante le qualifiche con indosso la sua tuta da pilota mentre scendeva dalla macchina in pista e apparentemente celebrava il podio o il piazzamento in qualifica. Nelle foto, lo si vede alzare due e tre dita, ed è stato anche visto sventolare la bandiera del Messico e mandare baci ai fan all'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il giorno successivo, Brad è stato avvistato sugli spalti mentre assisteva al Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico, scattando foto e registrando video come un qualsiasi appassionato. Questa è la prima volta che il divo viene visto girare il film dal Gran Premio del Belgio di luglio.

Che cosa sappiamo finora

Il primo trailer di F1 diffuso a luglio ha anticipato il mood del film a sfondo sportivo rivelando l'ingresso nel cast di Simone Ashley.

Nella pellicola, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 che interrompe il ritiro per fare da mentore al giovane pilota Joshua Pearce (Damson Idris) assunto dal team fictional APXGP. F1 è girato per IMAX ed è diretto da Joseph Kosinski, cineasta che all'attivo altre pellicole a tutta velocità come l'acclamato Top Gun: Maverick.