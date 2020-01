Brad Pitt: "Quentin Tarantino è l'unico che ha bisogno di cocaina per star zitto"

Brad Pitt ha detto che Quentin Tarantino è talmente prolisso che ha bisogno di cocaina per stare zitto: la battuta che ha scioccato il pubblico del New York Film Critics Circle Awards.

Quentin Tarantino, secondo Brad Pitt, parla così tanto che avrebbe bisogno di cocaina per stare un po' zitto. Una battuta, quella della star di C'era una volta a... Hollywood, che ha spiazzato il pubblico che stava ascoltando il suo intervento presso il New York Film Critics Circle Awards per presentare il premio alla miglior sceneggiatura a Tarantino.

Nel suo discorso Brad Pitt ha descritto la città che ha dato i natali a Tarantino: "Quentin è cresciuto in un'area triste e desolata di Torrance chiamata Torrance". L'attore, nel tentativo di descrivere la personalità ipercinetica del regista di Pulp Fiction, ha aggiunto: che "Quentin Tarantino è molto prolisso. E' l'unica persona che conosco che ha bisogno di cocaina per smettere di parlare". Forse una battuta un po' azzardata, alla quale ne sono seguite poi altre. Riferendosi al fatto che Tarantino e sua moglie, l'israeliana Daniella Pick, stanno trascorrendo un po' di tempo a Tel Aviv in attesa del bambino che lei dovrebbe partorire a giorni, Brad Pitt ha aggiunto: "Forse il suo ultimo film porterà la pace nel Medioriente"

Quentin Tarantino e Brad Pitt sul set di C’era una volta a… Hollywood

Forse Brad Pitt si sentiva un po' Ricky Gervais, che ai Golden Globes 2020 ha fatto delle battutacce al vetriolo senza risparmiare nessuno, da Leonardo DiCaprio a Judy Dench.

Nello stesso discorso, Brad Pitt ha sottolineato la generosità di Quentin Tarantino - attualmente tra i possibili candidati agli Oscar 2020 dopo la doppia vittoria ai Golden Globe con il premio per la miglior regia e miglior sceneggiatura - e ha spiegato anche che ogni volta che sul set cerca di recitare in maniera più impostata, Quentin interviene per fargli cambiare metodo.