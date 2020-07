Brad Pitt conquista una nomination agli Emmy 2020 per la sua interpretazione di Anthony Fauci

Brad Pitt ha conquistato un'inaspettata nomination agli Emmy grazie alla sua interpretazione di Anthony Fauci durante lo show Saturday Night Live.

La sua performance, compiuta il 25 aprile, lo ha infatti fatto rientrare nella rosa dei possibili vincitori del prestigioso premio televisivo.

L'organizzazione dei premi Emmy ha infatti annunciato le nomination e nella categoria come Miglior Guest Star di una serie di genere comedy è presente anche il premio Oscar. Brad Pitt, che ha conquistato i giurati dell'Academy grazie alla sua performance in C'era una volta a... Hollywood, è apparso in uno sketch andato in onda ad aprile, durante le prime settimane della quarantena. L'attore ha interpretato il dottor Anthony Fauci mentre reagiva alle reazioni del presidente Donald Trump e lo sketch si concludeva con la star che dichiarava: "Al vero Dottor Fauci, grazie per la sua calma e chiarezza in questo periodo snervante. E grazie a chi lavora nel campo della medicina, nel pronto intervento e alle loro famiglie per essere in prima linea".

Il video ha superato quota 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha avuto l'approvazione dello stesso Fauci, che ha fatto i propri complimenti a Brad Pitt.

