Brad Pitt e Jennifer Aniston, la prima immagine della loro reunion virtuale

La prima immagine di Jennifer Aniston e Brad Pitt, che si sono riuniti per il table read del film Fuori di testa, evento virtuale organizzato per beneficenza da Dane Cook.

Sia Jennifer Aniston che Brad Pitt hanno preso parte al table read di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), evento virtuale di beneficenza di cui potete vedere un'immagine qui sotto, che ha quindi visto riuniti i due ex coniugi sullo schermo.

Nelle scorse settimane è stato annunciato il "table read" benefico di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), un evento virtuale che ha riunito sullo schermo un gruppo di grandi star hollywoodiane che hanno letto alcune parti del film del 1982 che vedeva Sean Penn Protagonista. Solo nelle ultime ore, però, abbiamo avuto modo di dare un'occhiata a tutti i volti famosi che hanno preso parte a questa iniziativa. Tra questi, spiccano Jennifer Aniston e Brad Pitt, intorno ai quali circola da sempre una grande curiosità ed attenzione da parte di chi sogna un ritorno di fiamma a distanza di ormai quindici anni dal loro divorzio.

L'immagine mostra i due ex coniugi riuniti per la prima volta sullo schermo da molto tempo a questa parte. Aniston sorride dolcemente nella parte in alto a sinistra, mentre Pitt mostra il suo sorriso smagliante nella fila più in basso. Oltre a loro, nel fermo immagine vediamo anche Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Sean Penn, John Legend e Ray Liotta.

Come riportato da PEOPLE, il table read sarà visibile il 17 settembre sulla pagina Facebook ufficiale di CORE e su TikTok. La raccolta fondi andrà a beneficio di chi ha offerto costante soccorso durante il picco della pandemia globale ancora in corso, con i proventi destinati nello specifico all'organizzazione no-profit di Sean Penn, CORE (Community Organized Relief Effort) e a REFORM Alliance. Al momento non è stato ancora rivelato quale attore ha interpretato quale ruolo, anche se Penn ha confermato che non ha ripreso la sua parte da protagonista, Jeff Spicoli.

Per quanto riguarda il modo in cui il cast virtuale si è formato, Cook in precedenza aveva dichiarato a PEOPLE: "All'inizio ho buttato giù un mucchio di nomi e sono stato fortunato da avere un paio di conferme rapidamente. Jennifer Aniston, ad esempio, è stata adorabile ed era molto entusiasta. La conferma di Julia Roberts è arrivata entro una decina di giorni e a quel punto sapevo che questo progetto poteva arrivare lontano. In termini di casting, all'inizio c'è qualche aspettativa sul tipo di persona che dovrebbe interpretare questo o quel ruolo, ma in realtà volevamo provare ad improvvisare. In fondo, una lettura dal vivo è soprattutto una celebrazione della storia scritta".