Brad Pitt ha guadagnato più di James Cameron nel 2022: ecco quanto

Brad Pitt ha superato James Cameron ed è entrato nella lista stilata da Forbes dei 10 intrattenitori più pagati del 2022, principalmente grazie alla vendita di una parte delle quote della sua società di produzione cinematografica, che ha avuto luogo lo scorso dicembre.

Secondo Forbes, l'attore/produttore hollywoodiano ha guadagnato ben 113 milioni di dollari grazie alla vendita dalla sua casa di produzione chiamata Plan B. Pitt, inoltre, si sarebbe portato a casa altri 30 milioni di dollari per aver recitato in pellicole come Bullet Train, Babylon e The Lost City.

Nel corso degli anni, con la sua Plan B, la star ha prodotto una serie di film che sono arrivati ad aggiudicarsi dei premi Oscar come 12 anni schiavo, Moonlight e The Departed. L'attore, che ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood, si era già portato a casa una statuetta grazie al premio "Miglior film" ottenuto da 12 anni schiavo.

Nella top ten che potete vedere qui sotto, Brad Pitt ha battuto James Cameron e, almeno per quanto concerne il mondo del cinema, è stato superato soltanto da Tyler Perry, che ha fondato il suo studio di produzione nel 2015: Perry ha incassato ben 175 milioni nel 2022 e ha un net worth di circa un miliardo di dollari.