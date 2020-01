Brad Pitt: "Grazie a Bradley Cooper sono sobrio"

Brad Pitt ha ringraziato pubblicamente Bradley Cooper per averlo aiutato a rimanere sobrio durante la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dal National Board of Review.

Durante la serata la star di C'era una volta a... Hollywood ha ricevuto il premio come Miglior Attore Non protagonista ed è stato introdotto dal suo amico e collega. Bradley Cooper è salito sul palco e ha dichiarato: "Ho chiesto ai suoi amici quali sono le parole con cui lo descriverebbero. Mi hanno detto integrità e parlato della sua anima. Queste cose, insieme alla curiosità di crescere e un'etica di lavoro senza paragoni, rappresentano il sogno di ogni filmmaker. Perché quando prendi questi elementi per interpretare un personaggio ottieni dei momenti che potrebbero cristallizzare l'intera essenza di un film, come il modo in cui un personaggio appoggia la mano sul volante come fa Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood". Il regista e protagonista di A Star is Born ha sottolineato che Brad Pitt riesce a farlo senza sforzo da 29 anni, fin dalla sua partecipazione a Thelma & Louise e persino dalla sua apparizione in due episodi di Genitori in blue jeans.

Brad Pitt ha quindi ricevuto il premio e ha replicato: "Grazie Bradley. Ha appena messo a dormire sua figlia ed è corso qui per fare tutto questo. Sono sobrio grazie a lui e da allora ogni giorno sono più felice".

Bradley Cooper ha parlato dei suoi problemi con l'alcol in precedenza, svelando di essere sobrio da quando aveva 29 anni, mentre Brad ha spiegato che ha trascorso un anno e mezzo frequentando gli Alcolisti Anonimi per ritrovare l'equilibrio e la serenità dopo il suo divorzio.