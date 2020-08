Brad Pitt, la nuova fidanzata Nicole Poturalski è in una coppia aperta con il marito

Nella relazione tra Brad Pitt e Nicole Poturalski spunta un terzo incomodo: il marito della bella modella tedesca, noto ristoratore di Berlino. Pare però che la loro sia una coppia aperta, talmente aperta che Roland Mary, 68 anni, ovvero il marito, pare essere stato addirittura in qualche modo galeotto tra la moglie e il divo.

Pochi giorni fa Brad Pitt e Nicole Poturalski sono stati visti insieme all'aeroporto di Parigi diretti nel sud della Francia a bordo di in aereo privato. Subito dopo i siti specializzati hanno iniziato a scavare nella vita della modella tedesca per capire quando le loro strade si sono incrociate per la prima volta. Il Daily Mail ha scoperto che Brad ha incontrato la sua nuova fiamma al Borchardt di proprietà proprio di Roland Mary.

Brad Pitt frequenta il ristorante di Roland dal 2009, quando stava girando in Germania il film Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Nel locale l'attore è tornato nell'agosto del 2019 durante il tour promozionale di C'era una volta a... Hollywood, film con il quale ha vinto l'Oscar. Secondo quanto riferito dal Mail in quell'occasione Brad Pitt ha incontrato per la prima volta Nicole restandone folgorato,forse anche per la somiglianza con Angelina Jolie.

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese, Nicole non ha alcuna intenzione di separarsi da Roland Mary - con cui tra l'altro ha un figlio di 7 anni - nonostante la relazione con Brad Pitt, un amico del ristoratore ha raccontato: "Roland non vuole divorziare, è un ragazzo molto filosofico. È stato sposato più volte e ha cinque figli. Non è interessato alla negatività o alla gelosia. Sono ancora sposati, potresti descrivere la loro relazione come un 'matrimonio aperto'". Secodo Page Six Brad Pitt e Nicole si frequentano dallo scorso novembre, quando sono stati visti insieme al concerto di Kanye West. Nicole che ha 27 anni, può contare sulla discrezione del marito per vivere senza scenate di gelosia la sua storia con il divo hollywoodiano che di anni ne ha 56.