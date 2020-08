Brad Pitt e la "sosia" di Angelina Jolie: è lei la nuova fiamma dell'attore?

Brad Pitt è stato visto all'aeroporto di Parigi con la modella Nicole Poturalski: è lei la nuova fidanzata dell'attore? I fan del premio Oscar non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza della modella con Angelina Jolie, tanto da dire che Brad ha scelto la sosia dell'ex moglie.

Brad Pitt e Nicole Poturalski si sono imbarcati dall'aeroporto di Parigi su un jet privato che li ha portati nel sud della Francia per una vacanza che per tutti è la prova che l'attore ha trovato di nuovo l'amore. Mentre gli avvocati di Brad Pitt accusano Angelina Jolie di voler ritardare la causa per l'affidamento dei figli, l'attore si consola con la modella tedesca che per molti utenti dei social assomiglia molto alla star di Maleficent.

Nicole Poturalski sarà sulla copertina dell'edizione tedesca di Elle Germany per il numero di settembre 2020. I post che condivide su Instagram sono prevalentemente nella sua lingua madre, per il suo lavoro di modella usa il nome "Nico Mary". Poturalski mantiene privati ​​i dettagli della sua vita personale, ma sappiamo che è madre perché su Instagram ha condiviso un video in cui balla con il figlio. All'inizio del 2020 ha dato il suo sostegno al movimento Black Lives Matter e si è espressa contro gli abusi sui minori tramite le sue storie su Instagram. "Il cambiamento è necessario", ha scritto e "Sii gentile con chiunque e cerca di fare del tuo meglio. Io farò lo stesso". In una storia di Instagram ha scritto: "non smetterò mai di combattere per proteggere i bambini e le loro anime dal traffico di bambini".