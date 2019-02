Box Office USA: Glass primo per la terza settimana

Glass prosegue la sua marcia trionfale e conserva la prima posizione al boxoffice USA per la terza settimana consecutiva. Il film di M. Night Shyamalan, che conclude la trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split, incassa altri 9,5 milioni che lo portano a un totale di 88,6 milioni, il tutto nonostante le pesanti bocciature della critica (qui trovate la nostra recensione di Glass).

Stabile in seconda posizione The Upside, che incassa altri 8,8 milioni arrivando a 75,5 milioni totali. Il film, diretto da Neil Burger, vede protagoniste le star Kevin Hart, Bryan Cranston e Nicole Kidman ed è un remake dell'hit francese del 2011 Quasi amici.

Unica novità di questa settimana, in terza posizione troviamo il debutto di Miss Bala, remake dell'omonimo lungometraggio messicano che racconta la storia di una donna rapita e obbligata a trasportare droga per un cartello di narcotrafficanti. La giovane riesce a ingraziarsi il boss e decide di usare le sue nuove abilità da mercenaria contro di lui e la sua gang. Miss Bala, diretto da Catherine Hardwicke, vede protagonisti Gina Rodriguez, Anthony Mackie e Ismael Cruz Cordova; il film apre incassando 6,7 milioni da 2.203 sale, con una media per sala di 3.041 dollari.

Aquaman difende il quarto posto. L'hit del DC Universe incassa altri 4,7 milioni arrivando a un totale di 323,5 milioni in patria e superando il miliardo di incassi globali (qui trovate la nostra recensione di Aquaman).

Quinta la pellicola animata Columbia Pictures/Sony Pictures Animation Spider-Man: Un Nuovo Universo, fresca di Golden Globe come miglior film d'animazione, che raccoglie altri 4,4 milioni arrivando a incassare 175 milioni in 7 settimane.

