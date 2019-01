Box Office USA: Glass è ancora primo e incassa altri 20 milioni

Glass conserva la prima posizione al boxoffice USA per la seconda settimana consecutiva. Il film di M. Night Shyamalan, che conclude la trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split, incassa altri 20 milioni che lo portano a superare i 73,5 milioni, il tutto nonostante le pesanti bocciature della critica (qui trovate la nostra recensione di Glass).

Stabile in seconda posizione The Upside, che incassa altri 12,2 milioni arrivando a 63 milioni. Il film, diretto da Neil Burger, vede protagoniste le star Kevin Hart, Bryan Cranston e Nicole Kidman ed è un remake dell'hit francese del 2011 Quasi amici.

Recupera una posizione Aquaman che ora è quarto. L'hit del DC Universe incassa altri 7,3 milioni arrivando a un totale di 316,5 milioni in patria e superando il miliardo di incassi globali (qui trovate la nostra recensione di Aquaman).

In quarta posizione debutta l'unica new entry, il fantasy Il ragazzo che diventerà re, nuovo film scritto e diretto da Joe Cornish. Al centro della trama c'è Alex, un dodicenne britannico i cui problemi quotidiani vengono messi in secondo piano dalla scoperta della famosa spada Excalibur. Dopo essere entrato in possesso della potente arma, il ragazzo vive un'incredibile avventura che lo porterà, insieme ai suoi amici, a scontrarsi con Morgana, determinata a distruggere il mondo. 7,2 milioni di incasso raccolti in 3.521 sale, con una media per sala di 2.059 dollari.

Quinta la pellicola animata Columbia Pictures/Sony Pictures Animation Spider-Man: Un Nuovo Universo, fresca di Golden Globe come miglior film d'animazione, che raccoglie altri 6 milioni arrivando a incassare 169 milioni in 7 settimane.

