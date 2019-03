Box Office USA: Dragon Trainer 3 conserva il primo posto con 30 milioni

Dragon Trainer - Il mondo nascosto è ancora primo per la seconda settimana al boxoffice USA. Il terzo capitolo della saga di Dragon Trainer incanta e convince (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto) incassando altri 30 milioni di dollari che lo portano a un totale di 97,6 milioni.

Alle sue spalle troviamo il debutto di Tyler Perry's a Madea Family Funeral, nuova incursione di Tyler Perry nella saga comica di Madea che apre con un incasso di 27 milioni da 2.442 sale, con una media per sala di 11.077 dollari.

Perde una posizione Alita - Angelo della battaglia, che ora è terzo. L'adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez raccoglie altri 7 milioni arrivando a 72,2 milioni in tre settimane. Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia.

In quarta posizione scivola The Lego Movie 2: Una nuova avventura, scatenata pellicola d'animazione che raccoglie altri 6,6 milioni per un totale di 92,6 milioni.

L'effetto Oscar fa tornare in top five Green Book, che ha conquistato la statuetta per il miglior film dell'anno. Nonostante le critiche al film, definito da alcuni critici americani il peggior vincitore dell'Oscar dopo Crash, il pubblico torna a premiare Green Book che, dopo undici settimane, incassa 4,7 milioni sfiorando i 76 milioni complessivi (qui potete leggere la nostra recensione di Green Book).

