Dragon Trainer, Nick Frost si aggiunge al cast del remake live action

Si arricchisce ulteriormente il cast del remake live action di Dragon Trainer, perché secondo The Hollywood Reporter reciterà nel film anche Nick Frost nel ruolo di Skaracchio, alleato di Stoick l'Immenso, il capo dei Vichinghi.

Una immagine di Nick Frost e Simon Pegg in Hot Fuzz

Skaracchio era stato interpretato da Craig Ferguson nei film animati e da Chris Edgerly nei vari spin-off della saga. Frost è noto soprattutto per aver partecipato alla Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, Attack the Block - Invasione aliena, Tomb Raider e Paul.

Le scelte per il live action

Lo scorso anno erano stati ufficializzati Mason Thames e Nico Parker per i ruoli principali di Hiccup e Astrid nel live action di Dragon Trainer. Thames è noto per aver recitato in The Black Phone, Walker e For All Mankind mentre Parker ha interpretato Sarah Miller in The Last of Us e ha partecipato a film come Dumbo di Tim Burton e The Third Day.

Confermato Gerard Butler nel ruolo del leader vichingo Stoick l'Immenso. Il remake live action di Dragon Trainer sarà scritto, diretto e prodotto da Dean DeBlois, al debutto in un lungometraggio live action, con Marc Platt alla produzione.