Box Office USA: Dragon Trainer 3 supera i 55 milioni al debutto

Nel weekend degli Oscar, il pubblico americano si è riversato al cinema per vedere Dragon Trainer - Il mondo nascosto, che segna un ottimo debutto al boxoffice usa superando i 55 milioni di dollari. Il terzo capitolo della saga di Dragon Trainer incanta e convince (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto) incassando 55.5 milioni da 4.259 sale, con una media per sala di oltre 13 mila dollari.

Decisamente meno fortunati gli incassi di Alita - Angelo della battaglia. Dopo un'apertura non troppo incoraggiante, l'adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez raccoglie altri 12 milioni arrivando a 60 milioni in due settimane e conserva la seconda posizione. Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia.

In terza posizione scende The Lego Movie 2: Una nuova avventura, scatenata pellicola d'animazione che raccoglie altri 10 milioni per un totale di 83,6 milioni.

Incredibile balzo in avanti per Fighting with My Family che alla seconda settimana entra al quarto posto in classifica. Il film, ispirato al documentario di Channel 4 intitolato The Wrestlers: Fighting With My Family, basato sulla vera storia della star WWE Paige e della sua famiglia di wrestler professionisti, vede al centro del progetto la star Dwayne Johnson. Nel ruolo di Paige c'è Florence Pugh, mentre Jack Lowden è suo fratello Zak. Fanno parte del cast anche Lena Headey, Nick Frost e Vince Vaughn.

Al quinto posto svicola la romcom New Line Non è romantico?, interpretata da Rebel Wilson. Il film incassa altri 7,5 milioni arrivando a un totale di 33,7 milioni. Protagonista della storia è Natalie, architetto di New York che fa fatica a essere notata sul lavoro e a cui viene chiesto di prendere caffè e pranzi invece che disegnare nuovi grattacieli. Natalie è molto cinica per quanto riguarda l'amore, ma un incontro inaspettato le cambierà la vita rendendola protagonista di un terribile incubo: una commedia romantica di cui è protagonista.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!