Box Office USA: Alita - Angelo della battaglia primo nel peggior President's Day da 15 anni

Al debutto in sala, Alita - Angelo della battaglia conquista la vetta della classifica di incassi del box office USA, ma non ha molto da festeggiare. Cifre alla mano, gli incassi del weekend del President's Day hanno segnato il peggior risultato da 15 anni a questa parte. Alita, adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, apre con un incasso di 36,5 milioni, 27,8 milioni nel weekend, raccolti in 3.790 sale, con una media per sala di 7.335 dollari. Se si aggiungono i 56,1 milioni provenienti dai mercati esteri, il film raggiunge i 94,3 milioni complessivi. Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia.

In seconda posizione scende The Lego Movie 2: Una nuova avventura, scatenata pellicola d'animazione che raccoglie altri 21,2 milioni per un totale di 62,6 milioni.

Al terzo posto troviamo il debutto della romcom New Line Non è romantico?, interpretata da Rebel Wilson. Il film ha incassato 14,2 milioni nei tre giorni del President's Day weekend, 20,4 milioni complessivi, da 3.444 sale, con una media per sala di 4.126 dollari. Protagonista della storia è Natalie, architetto di New York che fa fatica a essere notata sul lavoro e a cui viene chiesto di prendere caffè e pranzi invece che disegnare nuovi grattacieli. Natalie è molto cinica per quanto riguarda l'amore, ma un incontro inaspettato le cambierà la vita rendendola protagonista di un terribile incubo: una commedia romantica di cui è protagonista.

Perde due posizioni What Men Want, altra commedia che gioca sul rapporto dei sessi interpretata da Taraji P. Henson. Nel film una donna che lavora come agente nel mondo dello sport improvvisamente acquista la capacità di sentire i pensieri dei suoi colleghi, riuscendo così ad avere un importante vantaggio durante le riunioni di lavoro e nella vita quotidiana visto che può capire "quello che vogliono gli uomini". Un incasso di 10,9 milioni per la pellicola che supera i 36 milioni globali.

Magro debutto, in quinta posizione, per il sequel horror Blumhouse Ancora auguri per la tua morte. Solo 9 milioni per la pellicola da brividi che segna una media per sala di 3.061 dollari da 3.207 sale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!