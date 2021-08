Box office italiano: The Suicide Squad al secondo posto, Fast & Furious 9 al primo

Fast & Furious 9 domina senza troppi problemi la classifica del box office italiano per la settimana dal 2 al 7 agosto, The Suicide Squad debutta invece al secondo posto.

Fast & Furious 9 domina senza troppi problemi la classifica del box office italiano per la settimana dal 2 al 7 agosto, seguito da The Suicide Squad, che debutta in seconda posizione. Il nono episodio del filone principale del franchise automobilistico della Universal, attualmente in sala tramite anteprime speciali prima dell'uscita ufficiale il 18 agosto, ha chiuso la settimana appena conclusa con quasi 1,4 milioni di euro, stando ai dati Cinetel.

The Suicide Squad - Missione Suicida, con poco più di 861.000 euro, si piazza al secondo posto, mentre al terzo posto c'è Jungle Cruise, che chiude il secondo weekend di programmazione appena sotto i 450.000 euro. Quarta posizione per la riedizione 4K de Il signore degli anelli - Il ritorno del re, con 225.000 euro, e quinta per Old, con 176.000 euro.

A destare preoccupazione parziale, per lo meno in ambito cinefilo sui social è l'esito del weekend d'esordio del cinecomic targato James Gunn, che ha incassato meno di un milione, e c'è chi già attribuisce la cosa all'obbligo, dal 6 agosto, del Green Pass, il certificato che dimostra che si è vaccinati, recentemente guariti dal C ovid o dotati di un test dall'esito negativo (in Francia, dove un certificato analogo è obbligatorio per andare al cinema dal 21 luglio, c'è stato un calo di incassi). C'è chi invece ritiene prematuro parlare di effetti del Pass dopo solo pochi giorni, anche perché storicamente la frequentazione delle sale in Italia nei mesi estivi non è mai stata particolarmente assidua, salvo per determinati franchise (Marvel, DC e Harry Potter).

Proprio per questo motivo, al netto delle anteprime speciali, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che negli Stati Uniti e gran parte del resto del mondo è uscito a fine giugno, nel nostro paese è stato rimandato alla seconda metà di agosto, mentre Space Jam - New Legends, uscito ovunque quasi un mese fa, da noi arriverà solo a settembre.