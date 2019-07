Bottle Cap Challenge: Justin Bieber sfida Tom Cruise, di nuovo

Justin Bieber riuscirà a sfidare Tom Cruise prima o poi, se non sul ring almeno nella Bottle Cap Challenge. Certo, sempre ammesso che stavolta il divo decida di rispondergli.

Se qualche settimana fa Bieber aveva cercato di trascinare l'attore sul ring, adesso ha almeno abbassato il tiro - d'altronde aveva dichiarato subito dopo la "proposta indecente" di avere proprio paura di prenderle sonoramente da super Tom -. La sfida è quella molto meno cruenta della Bottle Cap Challenge, lanciata in rete il 25 giugno dall'istruttore di Taekwondo Farabi Davletchin. In un video postato ieri sui suoi social, si vede Justin Bieber, probabilmente nel giardino di casa, svitare il tappo di una bottiglia di liquore McGuinness e, nel mentre, pronunciare qualcosa come: "Questa potrebbe essere la testa di Tom Cruise".

Jason Statham apre la bottiglia con un calcio: il video è virale

I nominati della sfida, a questo punto, sono la moglie del cantante, Hailey Baldwin, e Tom Cruise. Se Hailey ha subito postato un video di risposta in cui riesce in effetti a svitare con un calcio il tappo della bottiglia, ancora nessuna notizia è arrivata da Cruise. Il divo di Hollywood deciderà di accettare la nomination per la sfida questa volta? Non possiamo che rimanere in trepidante attesa.