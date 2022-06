Justin Bieber, la confessione ai suoi fan: "Ho una paralisi al volto"

Attraverso il suo profilo Instagram, Justin Bieber si è lasciato andare a una dolorosa confessione: la pop star ha una paralisi al volto che gli impedirà di proseguire il suo tour mondiale.

Justin Bieber ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di aver contratto una paralisi facciale a causa del virus varicella-zoster, che gli ha provocato la sindrome Ramsay Hunt. A causa di questo problema, la pop star si è vista costretta a cancellare il suo tour mondiale in modo tale da poter recuperare la mobilità del lato destro del suo volto.

Nel corso del video, Justin Bieber ha dichiarato: "Per tutte le persone frustrate all'idea della cancellazione del mio tour... Beh, sappiate che è per un problema di salute. Mi dispiace che sia accaduto per questo motivo. Il mio corpo mi sta suggerendo di rallentare. Mi prenderò del tempo per rilassarmi. Non vedo l'ora di tornare a cantare, sono nato per questo!".

Bieber ha cercato di muovere il lato destro del viso. "Come potete vedere, quest'occhio non batte la palpebra", ha detto. "Non riesco a sorridere da questo lato del viso. Questa narice non si muove, quindi c'è una paralisi completa su questo lato del viso". Dopo aver documentato ai fan la gravità del suo caso, ha ribadito: "È piuttosto grave, come potete vedere".

La diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt di Bieber è legata al virus della varicella-zoster, che di solito è causato dagli stessi agenti patogeni della varicella. La pop star potrebbe aver contratto questi particolari agenti patogeni da una precedente diagnosi di varicella, lasciando che gli agenti patogeni restassero dormienti per anni.

La paralisi parziale del viso è uno dei tanti sintomi della sindrome di Ramsay Hunt, che può includere anche debolezza su un lato del viso, oltre a sintomi minori come ronzio nell'orecchio, perdita temporanea dell'udito, nausea, vomito, secchezza degli occhi, dolore alle orecchie e perdita del gusto.

Anche se Bieber non ha rivelato come ha contratto il virus che ha causato la sindrome di Ramsay Hunt, rimane ottimista sulla sua guarigione e ha detto che sta facendo esercizi facciali per recuperare. "Andrà tutto bene", ha rassicurato i fan. "Spero e confido in Dio e confido che tutto avvenga per una ragione. Non so quale sia in questo momento, ma nel frattempo mi riposerò", ha concluso il cantante di Peaches.