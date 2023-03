"Fan**lo Hailey": i fan di Justin Bieber hanno insultato la moglie a causa di quanto accaduto con Selena Gomez

Durante lo scorso fine settimana, Justin Bieber si è esibito a sorpresa al Rolling Loud. Nel corso della sua performance, alcuni fan hanno iniziato ad insultare la moglie del cantante, Hailey Bieber, molto probabilmente a causa di una questione che coinvolge la stessa Hailey, Selena Gomez e Kylie Jenner.

Secondo quanto riportato da Insider, a dare il via alle polemiche online è stata Selena Gomez con alcuni video pubblicati sui suoi profili di TikTok e Instagram. Nel primo video, la cantante diceva: "Il mio nome... il mio nome è Bella Hadid" imitando la voce. Secondo Women's Health, la didascalia che accompagnava il video diceva: "Vorrei essere carina come Bella Hadid". A questo video ne è seguito un ultimo in cui la Gomez, con la sua voce, diceva: "Invece questa sono io. Mi sono laminata troppo le sopracciglia".

Poco dopo, Kylie Jenner ha pubblicato un video in cui mostrava le sue sopracciglia e che, secondo i fan, era un richiamo ai video di Selena Gomez. Nel frattempo, Hailey Bieber aveva pubblicato un video con Kendall Jenner e Justine Skye in cui venivano pronunciate queste parole: "Non sto dicendo che se lo meritasse, ma sto dicendo che il tempismo di Dio è sempre giusto".

Nonostante il post sia stato successivamente cancellato, in molti sono riusciti a salvarlo e condividerlo. Per i fan di Selena Gomez, quelle parole sono state un chiaro riferimento alla cantante che ha frequentato Justin Bieber dal 2010 al 2018.

Hailey Bieber rivendica il suo essere una Nepo Baby con una T-shirt

Il giorno seguente, Kylie Jenner è stata accusata di aver "gettato ombra" su Selena Gomez, accusa dalla quale si è difesa scrivendo: "Non ho mai gettato alcuna ombra su Selena e non ho visto i suoi post sulle sopracciglia. Ragazzi, state tirando fuori questa cosa dal nulla. Ed è sciocco".

La risposta di Selena Gomez, secondo Hollywood Life, non si è fatta attendere. "Sono d'accordo con Kylie. Tutto ciò non è necessario. Sono una sua fan". Nessuna conferma che i due eventi siano collegati, ma il giorno successivo a quanto accaduto, Selena Gomez ha dichiarato di aver bisogno di una pausa dai social.

"Mi prendo un po' di tempo lontano dai social media", ha spiegato la Gomez. "Ho 30 anni. Sono troppo vecchia per queste cose. Ma vi amo così tanto ragazzi, e ci ritroveremo prima o poi. Mi prendo una pausa da tutto."