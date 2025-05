Boruto: Naruto the Movie, ecco il trailer della nuova generazione ninja e il cast del doppiaggio italiano

Dal 23 al 25 giugno arriva per la prima volta nelle sale italiane Boruto: Naruto the Movie, il film scritto da Masashi Kishimoto. Con l'uscita del trailer, vengono confermati anche alcuni celebri doppiatori.

A dieci anni dall'uscita giapponese, Boruto: Naruto the Movie debutta finalmente nei cinema italiani dal 23 al 25 giugno. Distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video, il film segna il passaggio generazionale tra Naruto e suo figlio Boruto, in un'avventura che unisce nostalgia e cambiamento.

Con l'uscita del trailer, vengono annunciate anche le voci italiane di star del doppiaggio come Emanuela Pacotto e Leonardo Graziano.

Boruto: Naruto the Movie, dal Villaggio della Foglia alle nostre sale

Per chi è cresciuto seguendo Naruto correre sul tetto del mondo ninja, Boruto: Naruto the Movie è molto più di un sequel: è un passaggio di testimone che, dieci anni dopo il debutto giapponese, arriva finalmente nei cinema italiani come evento speciale dal 23 al 25 giugno.

Il film, diretto da Hiroyuki Yamashita e scritto dal maestro Masashi Kishimoto insieme a Ukyo Kodachi, racconta la storia di Boruto, figlio del leggendario Naruto Uzumaki, oggi Settimo Hokage del Villaggio della Foglia. Ma Boruto non ha intenzione di seguire pedissequamente le orme paterne: non sogna la gloria, bensì la forza necessaria per proteggere chi ama - anche a costo di usare scorciatoie discutibili. Più cinico, più moderno, più disilluso: Boruto incarna lo spirito di una nuova generazione cresciuta tra grandi eroi e aspettative impossibili da eguagliare.

Con l'uscita del trailer, vengono rivelate anche le scelte dei doppiaggi italiani: questa versione cinematografica sarà doppiata da alcune tra le voci più iconiche dell'animazione italiana. Torna Emanuela Pacotto, storica interprete di Bulma in Dragon Ball e Nami in One Piece, insieme a Leonardo Graziano (già voce di Sheldon in The Big Bang Theory) e Alessandro Rigotti, indimenticato Sasuke. Al loro fianco anche Sebastiano Tamburrini, Giulia Bersani e Maurizio Merluzzo, nomi amatissimi nel mondo anime.

Dietro la direzione del doppiaggio troviamo Max Di Benedetto, mentre i dialoghi italiani sono curati da Andrea Rotolo. Il film, distribuito da Nexo Studios e Yamato Video, sarà parte della nuova Stagione Anime al Cinema. Un'occasione unica per tornare - o entrare per la prima volta - nella dimensione degli Shinobi, tra amicizie storiche, scontri generazionali e un futuro che guarda oltre il mito.