My Hero Academia 6, l'anime si prepara a entrare nel Black Hero Arc: poster e teaser dei nuovi episodi

La sesta stagione* di *My Hero Academia si prepara a mostrare sullo schermo uno degli archi narrativi più amati del manga di Kōhei Horikoshi: il Black Hero Arc. Vediamo insieme il video teaser dei nuovi episodi e il poster promozionale.

Un'intensa sesta stagione ci ha già regalato momenti indimenticabili, ma ora i nuovi episodi di My Hero Academia ci mostreranno cosa accade dopo un'estenuante battaglia la cui fine sembra ancora lontana, e le speranze di vittoria per gli eroi diminuiscono sempre più.

Dall'11 febbraio, infatti, come riporta anche ANN, in Giappone verrà trasmesso quello che è stato denominato il "Black Hero Arc", che - senza fare spoiler per chi non è in pari con il manga - ci presenterà un lato diverso del nostro protagonista dopo gli eventi del "Paranormal Liberation Arc". Cosa farà Deku ora che gli eroi sono sempre meno e i villain sembrano avere la vittoria in pugno?

My Hero Academia: in arrivo il film live-action tratto dal manga

La sesta stagione di My Hero Academia ha debuttato il 1 ottobre 2022, e sarà composta da 25 episodi. La opening del nuovo cour, "Bokura No" è a cura di Eve, mentre l'ending più recente, "Kitakaze" è dei Six Lounge.