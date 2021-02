Boris 4 arriva su Disney+ e Netflix Italia risponde sui social

La notizia della produzione di Boris 4 per Disney+ ha scatenato una divertente interazione via social iniziata da Netflix Italia.

Boris 4 verrà realizzata per Disney+ e la notizia della produzione di nuove puntate ha dato vita a una divertente interazione via social iniziata con una foto pubblicata sul profilo di Netflix Italia.

Su Twitter la piattaforma di streaming ha infatti condiviso uno screenshot dell'homepage del servizio rivale per commentare la conferma, sottolineando che si è pronti a vedere gli episodi inediti.

La pagina di Disney+ ha quindi replicato ispirandosi all'icona scelta dai colleghi, quella di Buzz Lightyear di Toy Story, scrivendo "Avete un amico in noi".

Netflix Italia ha però voluto sottolineare con affetto e ironia: "Io vi chiedo di mettere il cuore ne Boris 4".

Poche ore fa è stata ufficialmente confermata la realizzazione di Boris 4.. Gli episodi inediti, che saranno dedicati al compianto Mattia Torre, co-autore dello show scomparso nel 2019 in seguito a una malattia, affronteranno il nuovo panorama delle piattaforme streaming e lo sconvolgimento vissuto dal piccolo schermo di recente.

La quarta stagione di Boris, composta da sei episodi, racconterà ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata "Gli occhi del cuore", la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Boris 4, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.

Disney+ presenta Star: le produzioni originali italiane ed europee in arrivo sulla piattaforma