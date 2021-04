Borderlands: svelato il plot, Edgar Ramirez sarà Atlas

Mentre sono in corso le riprese di Borderlands, è stato svelato il plot del film ispirato alla celebre serie di videogame che vede l'arrivo nel cast di Edgar Ramirez nei panni di un personaggio di nome Atlas. Nella serie di videogame, Atlas è il nome di una delle principali corporation che produce armi.

Gold - La grande truffa: Edgar Ramirez in una scena del film

Secondo quanto rivelato da Lionsgate, in BorderlandsEdgar Ramirez interpreterà il magnate della finanza e produttore di armi Atlas, fondatore dell'omonima compagnia nonché "persona più potente dell'universo".

Ecco la sinossi ufficiale di Borderlands: la due volte vincitrice del premio Oscar Cate Blanchett interpreta Lilith, una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, che torna a malincuore sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa per mano dell'uomo più potente dell'universo, Atlas (Edgar Ramirez). Lilith forma un'alleanza con un improbabile team composto da Roland (Kevin Hart), ex mercenario d'élite in cerca di redenzione, Tiny Tina, una furiosa adolescente, Krieg, Tina muscoloso protettore di Tina, Tannis, una scienziata squilibrata, e Claptrap, un saggio robot. Questi improbabili eroi dovranno affrontare mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma dovranno combattere per avere qualcosa in più: loro stessi.

Da quanto annunciato da Lionsgate, il plot del film sembra divergere dalla serie dei videogiochi in cui Atlas non è mai apparso. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas controlla Hyperion e il suo CEO Handsome Jack, mentre in Borderlands 3 Atlas si impossessa di Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche legame tra il film e l'avventura più recente di Borderlands.

Nel cast di Borderlands, diretto da Eli Roth, troviamo Cate Blanchett nei panni di Lilith, Kevin Hart è Roland, Greenblatt è Tiny Tina, Jamie Lee Curtis interpreta la Dottoressa Tannis e Jack Black è la voce di Claptrap. La sceneggiatura è firmata dal creatore di Chernobyl Craig Mazin, impegnato anche nell'adattamento della serie The Last of Us con Pedro Pascal.