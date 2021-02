Borderlands: Jack Black nel cast del film tratto dal videogioco

Borderlands, il film tratto dal popolare videogioco, avrà nel proprio cast anche Jack Black, attore con cui il regista Eli Roth aveva recentemente collaborato in occasione del progetto Il Mistero della casa del tempo.

La star, inoltre, reciterà nuovamente accanto a Kevin Hart dopo i recenti capitoli della saga di Jumanji.

Il mistero della casa del tempo: Jack Black in un momento del film

Jack Black avrà in Borderlands il ruolo del robot Claptrap ed Eli Roth ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel collaborare nuovamente con Jack, questa volta nella cabina per il doppiaggio. Claptrap è il personaggio più divertente del gioco e Jack è perfetto per portarlo sul grande schermo".

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, ha aggiunto: "Non potremmo essere più d'accordo con i nostri filmmaker e con i nostri responsabili del casting per quanto riguarda l'approccio a questo ruolo. Si tratta di una delle decisioni più ovvie che abbiamo mai preso. Tutte le persone che hanno giocato a Borderlands sanno che Jack è perfetto per questa parte. Siamo elettrizzati nell'aggiungere la sua infinita energia cosmica e la sua voce al nostro film".

L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre 2019.

Lilith, la protagonista interpretata da Cate Blanchett, nel franchise è una Sirena e possiede poteri sovrannaturali che comprendono la telecinesi, la possibilità di lanciare fuoco e di teletrasportarsi. Il personaggio ha inoltre il ruolo di mentore e guida, dando indicazioni ai giocatori e inviandoli in vari pianeti per andare alla caccia di tesori nascosti e dei Gemelli Calypso.

Nel cast anche Kevin Hart e Jamie Lee Curtis.