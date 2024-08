Borderlands ha una scena dopo i titoli di coda?

Borderlands è il nuovo film diretto da Eli Roth e vede come protagonista Cate Blanchett. Il film è attualmente in sala ma varrà la pena aspettare fino a dopo i titoli di coda?

Il tanto atteso live-action di Borderlands è arrivato - e sappiamo cosa state pensando. Le scene post-credits sono piuttosto popolari al giorno d'oggi, e possiamo attribuirne il merito ai film della Marvel.

Con l'amministratore delegato di Gearbox che ha dichiarato che è stato pianificato un Universo Cinematico di Borderlands, i fan potrebbero essere propensi a rimanere seduti dopo i titoli di coda per vedere se c'è una scena post-credit che potrebbe anticipare il prossimo film di Borderlands.

Se avete già visto il film, o se volete semplicemente saperlo in anticipo, non solo abbiamo risposto alla vostra domanda, ma abbiamo anche fornito un breve riassunto.

Borderlands, per le prime reazioni è un disastro, Eli Roth: "Spegnete il cervello e prendete i pop-corn"

C'è una scena post-credit o no?

Borderlands non ha una scena post-credits, ma ha una scena mid-credits. La scena, che dura solo pochi istanti, vede Claptrap che balla prima che i titoli di coda lo facciano uscire. L'attore fa una battuta sulla quarta parete dicendo che la scena del ballo doveva essere il suo "Easter egg". A parte questa scena divertente, non c'è bisogno di rimanere oltre i titoli di coda.

Borderlands: il cast in una scena

Se speravate che la scena post-credits fosse un sequel o che presentasse un altro personaggio del franchise videoludico, non temete. Il fondatore e CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha dichiarato che lo studio ha in programma molti altri film e che gli piacerebbe inserire altri personaggi amati dai fan che non erano presenti nel primo film.

Il film diretto da Eli Roth ha come protagonista Lilith (Cate Blanchett), cacciatrice di tesori dal passato misterioso, che ritorna sul suo pianeta, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

Lilith stringe quindi un'inaspettata alleanza con uno strano team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente. Borderlands è ora nelle sale e qui potete trovare le nostra recensione.