Borderlands, le prime reazioni dicono sia un disastro: Eli Roth:"Spegnete il cervello e prendete i pop-corn"

È nelle sale italiane da ieri, mercoledì 7 agosto, il nuovo film di Eli Roth, Borderlands, che dalle prime reazioni pare sia un completo disastro. Critiche negative che pare non abbiano scalfito il regista, che ha invitato gli spettatori a spegnere il cervello e godersi la visione.

Borderlands è l'adattamento cinematografico del celebre videogioco creato da Gearbox Software, da una storia di Eli Roth e con Cate Blanchett alla guida di un cast nutrito di star, nel ruolo della protagonista di nome Lilith.

Prendete i pop-corn

Intervistato da Deadline, Eli Roth ha spiegato il suo punto di vista:"Ho sempre voluto fare qualcosa del genere, grande, divertente, folle, con il quale puoi spegnere il cervello, prendere un cesto di pop-corn e ridere a crepapelle".

Il cast principale di Borderlands

Realizzare Borderlands ha permesso a Eli Roth di creare qualcosa un film visivo e spettacolare come Il quinto elemento, 1997: Fuga da New York e Barbarella:"Sei in questo viaggio e ogni set sembra più selvaggio e folle del precedente. Amo il design del gioco".

Ad aumentare l'entusiasmo la possibilità di lavorare ancora con Jack Black e la star Cate Blanchett, che diresse anche nel film Il mistero della casa del tempo. Borderlands include nel cast anche l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis nel ruolo di Tannis e Kevin Hart nei panni di Roland.

Famoso per aver diretto lo splatter Hostel, Eli Roth ha diretto anche Cabin Fever e Il giustiziere della notte, oltre ad aver recitato nei panni di Donny Donowitz in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Per le riprese aggiuntive di Borderlands è intervenuto Tim Miller, perchè Roth era occupato su un altro progetto. Inizialmente il film includeva anche Craig Mazin tra gli sceneggiatori ma in seguito l'autore di The Last of Us si è allontanato dal progetto.

Borderlands è distribuito in Italia da Eagle Pictures.