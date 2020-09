Borat 2: svelati titolo e trama, si affronterà la relazione tra Trump e Jeffrey Epstein

Dopo l'annuncio dell'arrivo di un sequel di Borat, sono stati svelati il titolo e i primi dettagli della trama di Borat 2 che si anticipa come particolarmente scottante visto che affronterà, tra l'altro, la relazione tra il Presidente USA Donald Trump e Jeffrey Epstein.

Sacha Baron Cohen accanto a un venditore di auto in una scena di 'Borat'

The Film Stage ha anticipato che il sequel di Borat si intitolerà Great Success e sarà una meta-storia, incentrata sul kazako Borat, che è adesso una celebrità ed è così costretto a fingersi qualcun altro per sfuggire al successo. Si anticipa, inoltre, che il film toccherà temi come la relazione tra il Presidente USA Donald Trump e Jeffrey Epstein e il coronavirus, e che includerà i camei di Mike Pence, Rudolph Giuliani e altri politici. A quanto anticipato, uno dei camei in questione potrebbe devastare una carriera politica.

Sacha Baron Cohen, in bikini rosa di pizzo, tenta di "aggredire" Rudolph Giuliani

Al momento non è chiaro se dietro la macchina da presa di Borat 2 ci sarà ancora Larry Charles, che ha diretto il primo film, producendolo con Sacha Baron Cohen e Jay Roach. Il personaggio di Borat, creato da Cohen per la serie comica Da Ali G Show, ha acuto un successo stellare con l'irriverente Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, che ha conquistato una candidatura ai Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglio sceneggiatura originale.