Borat 2: nel primo teaser Borat si congratula con Donald Trump per aver "vinto" il dibattito

Sacha Baron Cohen cavalca l'onda del primo dibattito tra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden nel primo teaser trailer di Borat 2 in cui si congratula ironicamente con Trump per aver vinto il dibattito.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

È notizia di poche ore fa l'acquisto da parte di Amazon prime Video del sequel di Borat, che verrà mostrato in streaming subito prima delle elezioni americane. Nel frattempo approda in rete il primo teaser del film, diffuso via Twitter dall'account della "Repubblica del Kazakhstan" (@KazakhstanGovt). La clip contiene un montaggio di immagini di Trump accompagnato dalle lodi di Borat in voice over in cui si ironizza sulle accuse di razzismo contro il Presidente, sui problemi di salute di cui si vocifera da tempo, sul legame con Jeffrey Epstein e sulla risposta alla pandemia.

Alla fine del video compare la URL del sito "Kazakhs Against Foreign Meddling", che a quanto pare è reale e non l'ennesima invenzione di Sacha Baron Cohen.

The Film Stage ha anticipato che Borat 2 sarà una meta-storia, incentrata sul kazako Borat, che è adesso una celebrità ed è così costretto a fingersi qualcun altro per sfuggire al successo. Si anticipa, inoltre, che il film toccherà temi come la relazione tra il Presidente USA Donald Trump e Jeffrey Epstein e il coronavirus, e che includerà i camei di Mike Pence, Rudolph Giuliani e altri politici. A quanto anticipato, uno dei camei in questione potrebbe devastare una carriera politica.