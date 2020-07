Sacha Baron Cohen, in bikini rosa di pizzo, tenta di "aggredire" Rudolph Giuliani

Nuova performance di Sacha Baron Cohen che, con indosso un bikini rosa di pizzo, ha fatto irruzione in una stanza in cui Rudolph Giuliani stava tenendo un'intervista.

Dopo la finta performance musicale a una manifestazione di estrema destra, Sacha Baron Cohen ne avrebbe combinata un'altra delle sue facendo irruzione in un hotel di Manhattan in cui Rudolph Giuliani stava tenendo un'intervista con indosso un bikini rosa di pizzo.

Il dittatore: Sacha Baron Cohen in una divertente immagine del film

Dopo la performance sonora alla convention di estrema destra nello stato di Washington, il nuovo bersaglio di Sacha Baron Cohen è l'ex sindaco di New York City Rudolph Giuliani, ora consigliare del Presidente Donald Trump.

Page Six ha riportato che mentre Giuliani si trovava all'interno del Mark Hotel di Manhattan per quella che credeva fosse un'intervista sulla gestione dell'emergenza sanitaria da parte dell'amministrazione Trump, un uomo, poi identificato come Sacha Baron Cohen, avrebbe fatto irruzione nella stanza. A raccontare la vicenda è lo stesso Rudy Giuliani:

"Questo tizio è entrato di corsa, con indosso un costume di pizzo rosa, una specie di costume da transgender, col pizzo, sotto un top translucido, era assurdo. Aveva la barba, le gambe nude, e non era ciò che definirei attraente."

Bohemian Rhapsody, Brian May: "Con Sacha Baron Cohen sarebbe stato un disastro"

Giuliani, che in passato è apparso in versione drag a un evento di beneficenza a New York, ha ammesso di non aver riconosciuto Sacha Baron Cohen:

"Questa persona è entrata urlando e correndo, e ho pensato subito fosse uno scherzo, così ho chiamato la polizia, ma lui è scappato via."

Al momento Sacha Baron Cohen sarebbe impegnato nelle riprese di una nuova serie dello show This Is America show, in cui coinvolge le persone sotto mentite spoglie mostrando le loro reazioni di fronte alle domande più assurde.

Rudy Giuliani ha dichiarato a Page Six di essere un grande fan di Cohen, soprattutto del suo film Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan.