Borat, Sacha Baron Cohen: "Il matrimonio di Pamela Anderson finito per colpa del film"

Borat, uscito nel 2006, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, ma per la povera Pamela Anderson, apparsa nel film, è stato anche la causa della fine del suo matrimonio con Kid Rock come ha confermato lo stesso Sacha Baron Coehn.

Sacha Baron Cohen e Pamela Anderson in una scena di 'Borat'

In una scena di Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Sacha Baron Cohen si avvicina a Pamela Anderson durante un firmacopie con l'intento di metterla in un "tradizionale sacco nuziale" e portarla con sé in Kazakhstan, ma le cose non vanno come previsto.

"Abbiamo girato la scena due volte" ha rivelato Sacha Baron Cohen al Daily Beast. "La prima volta l'abbiamo girata a un firmacopie, l'ho afferrata, caricata sulla mia spalla e sono corso via con lei mentre nessuno ha fatto niente per fermarmi. Ho pensato 'ma che razza di fan sono questi?'"

La seconda volta, invece, la reazione c'è stata tanto che Pamela Anderson si è fatta male nella colluttazione tra i fan e Borat. L'infortunio non è la cosa peggiora successa a Pamela durante il film che avrebbe causato la fine del suo matrimonio col cantante Kid Rock.

La visione di Borat avrebbe fatto infuriare particolarmente Kid Rock che, alla premiere, avrebbe riempito di insulti l'allora moglie. Come ha rivelato in seguito Sacha Baron Cohen:

"Quando ho chiesto a Pamela cosa ne pensava del film suo marito, lei mi ha risposto con un SMS 'Ha chiesto il divorzio'. Le ho chiesto 'Perché?' E lei 'Il film'. Li per lì credevo scherzasse e invece..."

