Book Club - Il Capitolo Successivo: il teaser trailer della commedia con Jane Fonda e Diane Keaton

Universal Pictures International Italy ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Book Club - Il Capitolo Successivo, l'attesissimo sequel della pellicola del 2018 diretta da Bill Holderman e interpretata da Jane Fonda e Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen.

Il nuovo film segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l'intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un'avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita.

Tra gli interpreti del nuovo lungometraggio ci sono anche Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson. Tra le new entry nel cast spazio poi a Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta. Alla regia c'è Bill Holderman, che ha firmato anche la sceneggiatura in collaborazione con Erin Simms.

Book Club - Tutto può succedere: Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen in una scena

Ricordiamo che il primo capitolo, Book Club - Tutto può succedere, ha incassato ben 104 milioni di dollari a fronte di soli 14 milioni di budget. Le protagoniste, in quel caso, davano una svolta alla propria vita grazie alla lettura di Cinquanta sfumature di grigio durante gli incontri del loro club del libro.