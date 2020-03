Boogie Nights: il film è ispirato a John Holmes?

Boogie Nights, scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, era forse ispirato alla vita di John Holmes, l'attore pornografico statunitense morto nel 1988 a causa di complicanze legate all'AIDS? La risposta è: sì, in parte. Originariamente ad ispirare Anderson fu il documentario Exhausted incentrato sulla vita di Holmes. Il cortometraggio originale, che è stato il seme che ha dato vita a Boogie Nights ("The Dirk Diggler Story"), era una copia vera e propria, scena per scena, del documentario Exhausted.

L'intero film è basato sul cortometraggio The Dirk Diggler Story (1988), sempre di Paul Thomas Anderson. Era un falso documentario simile a This Is Spinal Tap (1984), che sarebbe stato riprodotto per il cortometraggio "Dirk Diggler Story". Nel film originale Robert Ridgely, che interpreta qui il colonnello, interpretava Jack Horner. L'uomo con cui Don Cheadle parla nel negozio di musica è Michael Stein, che interpreta Dirk Diggler. La sceneggiatura originale era di trecento pagine, ridotta a centottanta prima dell'inizio delle riprese del film.

I 25 migliori film per adulti, vecchi e recenti

Gran parte dell'arco narrativo di Diggler è stato preso direttamente dalla vita di John Holmes. Tra gli esempi tratti direttamente dalla vita del porno-attore figurano la caduta e la sparatoria a Wonderland, gli innumerevoli accenni di ingenuità del personaggio, l'ossessione per il Karate e per la cultura asiatica, il suo continuo innamorarsi di personaggi ombrosi, il fallito tentativo di diventare una rockstar: tutti questi dettagli sono stati presi direttamente dalla vita di Holmes.

Quindi la risposta è in parte sì e in parte no: nonostante la storia alla base di Boogie Nights sia fittizia il film si ispira alla vita di diversi attori pornografici dell'epoca, in particolar modo a Holmes, che è menzionato dallo stesso protagonista in una scena del film.

Una curiosità: Originariamente il ruolo di Dirk Diggler venne offerto a Leonardo DiCaprio, la sceneggiatura gli piacque molto ma non poté accettare perché era già impegnato con le riprese di Titanic (1997). Fu proprio DiCaprio a suggerire al regista di affidare il ruolo all'allora ventiseienne Mark Wahlberg.