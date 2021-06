Bones & All: Timothée Chalamet nella prima foto del film di Luca Guadagnino

Timothée Chalamet è ritratto accanto a Taylor Russell nella prima foto ufficiale di Bones & All, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso in Ohio e, per ora, il progetto non ha una data di uscita nelle sale di tutto il mondo.

Bones and All: Timothée Chalamet e Taylor Russell in una foto del film

Il lungometraggio racconterà la storia di Maren, una ragazza che deve imparare come sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo, che uniscono le forze per compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti. I due si ritroveranno però a fare i conti con il proprio passato e una scelta finale che permetterà di scoprire se il loro amore può sopravvivere.

Il cast di Bones & All è composto da Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese e David Gordon Green.

La sceneggiatura è stata firmata da David Kajganich, con cui Luca Guadagnino aveva collaborato in occasione di Suspiria e A Bigger Splash.

Il team al lavoro sul lungometraggio è poi composto da Elliot Hostetter (We Are Who We Are) che è production designer di Bones & All, dalla costumista Giulia Piersanti e Arseni Khachaturan che sarà direttore della fotografia.