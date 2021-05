Bones & All: David Gordon Green reciterà nel film di Luca Guadagnino

Bones & All sarà il prossimo film diretto da Luca Guadagnino e il regista, attualmente impegnato nelle riprese negli Stati Uniti, ha svelato che nel cast ci saranno anche David Gordon Green, Francesca Scorsese e Michael Stuhlbarg.

Il filmmaker, intervistato da Deadline, ha svelato i motivi per cui ha deciso di adattare per il grande schermo il romanzo di Camille DeAngelis.

Il lungometraggio racconterà la storia di Maren, una ragazza che deve imparare come sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo, che uniscono le forze per compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti. I due si ritroveranno però a fare i conti con il proprio passato e a una scelta finale che permetterà di scoprire se il loro amore puà sopravvivere.

Il cast di Bones & All è composto da Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese e David Gordon Green.

La sceneggiatura è stata firmata da David Kajganich, con cui Luca Guadagnino aveva collaborato in occasione di Suspiria e A Bigger Splash.

Il filmmaker ha spiegato: "Mi è stato dato questo meraviglioso script e mentre lo stavo leggendo ho provato la sensazione di sapere come si dovesse girare questo film. Non appena l'ho letto ho pensato subito che solo Timothée avrebbe potuto interpretare questo ruolo".

Guadagnino ha sottolineato: "Era a Roma e anche io ero in città, e ci siamo incontrati prima delle limitazioni causate dal Covid, quindi abbiamo potuto vederci e trascorrere del tempo insieme. Timothée è fantastico, un grande interprete e sono orgoglioso nell'assistere al suo successo. Questo personaggio è qualcosa di veramente nuovo per lui".

Il regista italiano ha inoltre sottolineato che voleva lavorare con Taylor Russell fin da quando l'ha vista in Waves: "Dopo aver letto la sceneggiatura sono andato subito da lei perché è un'attrice così luminosa e sensibile. Si tratta di una storia davvero romantica, sull'impossibilità di amare e sul bisogno di amore anche in circostanze estreme. Timmy e Taylor hanno questo potere che permette di rappresentare questi sentimenti universali".

Michael Stuhlbarg avrà il ruolo di un personaggio molto intenso di cui il filmmaker non ha voluto rivelare i dettagli, mentre David Gordon Green ha avuto una reazione molto divertente quando gli è stata offerta la possibilità di recitare nel film: "Mi ha detto 'Sei matto, ci sto'. Quindi fa parte del cast. Gli ho chiesto di cambiare drasticamente il suo aspetto e lo ha fatto. Mi piace scoprire, quindi sto lanciando la carriera di David Gordon Green, il grande regista, come attore".