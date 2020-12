Bond: Steven Soderbergh conferma che ha rinunciato a girare un film sull'agente 007

Steven Soderbergh ha svelato che avrebbe potuto dirigere un film della saga di James Bond, ma di aver rifiutato la proposta più di una volta. Il regista ha parlato apertamente della sua ammirazione nei confronti dei personaggi e delle avventure dell'agente segreto britannico creato dallo scrittore Ian Fleming e delle opportunità che non si sono concretizzate negli ultimi anni.

Nel 2009 Matt Damon aveva svelato che il suo amico Steven Soderbergh, con cui aveva da poco lavorato in occasione di The Informant, era impegnato nelle trattative per realizzare un film dedicato alla storia dell'agente 007. Il filmmaker, in occasione del podcast Happy Sad Confused, ha ora confermato parlando della saga di James Bond: "Assolutamente. Sì. Amo quel mondo. Penso non fossimo d'accordo su alcune cose che erano importanti. Abbiamo avuto delle conversazioni grandiose ed è stato divertente pensarci. Ma semplicemente non siamo riusciti...".

Soderbergh ha aggiunto: "Non siamo riusciti ad accordarci. Semplicemente non abbiamo risolto i problemi".

Il filmmaker ha poi parlato di quale sarebbe stato il suo approccio: "Non si può mai sapere. Alcuni aspetti del progetto sono emersi altrove. Direi che ci sono delle cose in Knockout - Resa dei conti, per quanto riguarda il suo approccio al personaggio. Non è un grande film, ma c'è un po' di attività. C'è un po' di quel tipo di atteggiamento che stavo cercando. Ma bisogna dire che stanno facendo un ottimo lavoro".

Il prossimo film della saga,No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre alla star Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

La data di uscita nelle sale è attualmente fissata al 2 aprile 2021.