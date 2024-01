Presence: il film di Steven Soderbergh che ha 'stressato' il pubblico del Sundance acquistato da Neon

Neon si è assicurata i diritti per la distribuzione del nuovo film di Soderbergh, che ha suscitato strane reazioni al Sundance Film Festival

Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh che ha fatto scappare parte del pubblico del Sundance Film Festival durante la sua anteprima mondiale, è stato acquistato da Neon.

Il film reinventa in modo curioso e originale il genere dei film con al centro le case infestate. Si svolge, infatti, dalla prospettiva dell'entità spettrale ed è principalmente interessato a drammatizzare i problemi delle persone che vivono nella casa, che sembrano essere alle prese con molti problemi interpersonali.

"Volevo trovare un modo diverso di raccontare la storia", ha dichiarato Soderbergh a Variety in un recente profilo. "Tutto si rivela attraverso gli scorci di questa famiglia che questa presenza vede. E tutto l'elemento del genere casa infestata è un cavallo di Troia per mostrare un gruppo di persone che rischia di andare in pezzi".

Pubblico del Sundance che abbandona la sala?

Nel corso dell'anteprima al Sundance, la grande maggioranza del pubblico appariva come rapita dalla storia, mentre si sono verificati un paio di casi in cui qualche persona ha lasciato la sala durante la proiezione, con una di esse che avrebbe dichiarato: "Non posso sopportare questo genere di stress così tardi la sera".

Il cast di Presence comprende Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday e Julia Fox. David Koepp, che aveva già lavorato con Soderbergh in Kimi, ha scritto la sceneggiatura.

Quest'anno ricorre anche il 35° anniversario di Sesso, bugie e videotape di Soderbergh, presentato in anteprima al Sundance e in seguito vincitore della 42esima Palma d'Oro al Festival di Cannes.