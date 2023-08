Insomnia, Steven Soderbergh: 'La Warner non voleva che Nolan dirigesse il film, li convinsi a incontrarlo'

Il noto regista e produttore statunitense ha raccontato di come avesse convinto la Warner a fissare un appuntamento con Christopher Nolan per affidargli la regia di Insomnia, film del 2002.

Steven Soderbergh è stato di fondamentale aiuto nel fare in modo che Insomnia, celebre film del 2002 con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, venisse diretto da Christopher Nolan. A svelarlo è stato proprio il noto regista e produttore americano, raccontando un particolare aneddoto secondo cui uno dei piani alti alla Warner non aveva apprezzato Memento e non voleva dare a Nolan la regia del film.

"Ricevetti una chiamata dall'agente di Chris, Dan Aloni. Mi disse che la Warner aveva in mano la sceneggiatura di questo nuovo film, Insomnia, ma non volevano incontrarlo. A uno dei piani alti non era piaciuto Memento e non volevano correre il rischio" ha raccontato ai microfoni di Rolling Stone. "Li richiamai e gli dissi: "Sentite, il film non vi è piaciuto? Va bene. Ma la sua regia vi è piaciuta? E allora incontratelo, datemi retta. Conoscevo molto bene Chris e sapevo che avrebbe ottenuto quel ruolo se solo fosse stato ascoltato".

Insomnia, Al Pacino rifiutò le direttive di Christopher Nolan sul set

Il titolo del film si riferisce all'insonnia che affligge il protagonista interpretato da Al Pacino a causa degli effetti del sole di mezzanotte in Alaska, dove è ambientato. La sceneggiatura è stata scritta da Hillary Seitz ed è basata sul film norvegese del 1997.

La trama di Insomnia

Durante un'indagine su un omicidio di una giovane ragazza, un esperto detective uccide accidentalmente un suo collega e per non rovinarsi la reputazione cerca di nascondere gli indizi che portano a lui. Ma qualcuno ha visto tutto l'accaduto e comincia a minacciarlo.

Insomnia è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Novembre 2002 grazie a Medusa Distribuzione. La data di uscita originale è il 24 Maggio 2002 negli USA. Le riprese del film si sono svolte dal 16 Aprile 2001 al 30 Giugno 2001 in Canada e negli USA.