Bond 25: la sceneggiatura del sequel sarà completamente riscritta!

La sceneggiatura di Bond 25, il nuovo capitolo della saga di 007, verrà riscritta completamente dall'autore di The Bourne Ultimatum, Scott Z. Burns. L'ultima pellicola con protagonista Daniel Craig ha vissuto diversi intoppi nella sua strada verso il grande schermo.

Originariamente Danny Boyle doveva occuparsi della regia del film, ma ha lasciato l'incarico dopo forti disaccordi riguardo al villain del film. Lo script di quella versione, scritto da John Hodge, è stato rivisto dai veterani Neal Purvis e Robert Wade, e la regia è stata in seguito assegnata a Cary Fukunaga.

Nonostante i cambi nel team creativo, il film è stato recentemente posticipato di altri due mesi, finendo nello slot dell'aprile 2020, potenzialmente dai profitti molto alti visto il periodo di Pasqua, ma una notizia ha fatto preoccupare i fan. Secondo The Playlist, Scott Z. Burns è stato chiamato per dare a Bond 25 una grossa revisione, visto che dall'alto non sono molto soddisfatti della forma che sta prendendo il nuovo film.

Visto il successo non unanime di Spectre, è facilmente comprensibile il bisogno della produzione di andare a colpo sicuro su una sceneggiatura di alto livello, e Burns sembra poter essere l'uomo giusto per far uscire Daniel Craig con stile dalla saga. Basta pensare che The Bourne Ultimatum è ritenuto in America uno dei migliori film d'azione degli ultimi anni. Una situazione incerta del genere si è già vissuta con il suddetto Spectre e il risultato non ha lasciato grandi gioie nel pubblico e nella critica: le riprese sono previste per il prossimo aprile. Bond 25 verrà salvato? E le riprese previste si terranno lo stesso a Matera?