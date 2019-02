Bond 25: le riprese del nuovo 007 in primavera a Matera!

Marica Lancellotti

James Bond sta per tornare in missione nel nuovo, attesissimo film del franchise, in lavorazione con il titolo provvisorio di Bond 25. Le riprese cominceranno tra un mese esatto nei Pinewood Studios di Londra, come da tradizione, ma ben presto dovrebbero spostarsi in Italia: come riferito dal portale MI6-HQ, i produttori avrebbero confermato che Matera sarà uno dei set prescelti per le prossime avventure dell'Agente 007.

Stando ai rumor, Daniel Craig dovrebbe raggiungere l'attuale capitale europea della Cultura entro aprile, il periodo designato per le riprese in Basilicata sarebbe la primavera. La produzione del prossimo James Bond avrebbe chiesto di poter girare nel centro storico della città lucana, nell'area compresa tra piazza Duomo, piazza del Sedile, via Ridola e piazza San Francesco, per poter così sfruttare lo splendido scenario dei Sassi. La decisione di portare cast e crew di Bond 25 a Matera risalirebbe allo scorso dicembre. All'inizio dell'estate la produzione dovrebbe poi spostarsi in Grecia, nella zona intorno ad Atene.

Comincia, dunque, a delinearsi la nuova fatica di James Bond, l'ultima che vedrà Daniel Craig prestare il volto all'agente segreto più famoso del mondo. Bond 25 sarà scritto e diretto da Cary Fukunaga, dopo la rinuncia da parte di Danny Boyle. Il regista sta completando il lavoro sulla sceneggiatura del film, in cui appariranno diversi nuovi personaggi, tra cui due misteriose donne: un'agente del MI6 che lavora insieme a Bond e un'altra possibile femme fatale. Alcune indiscrezioni indicherebbero Emma Stone e Dakota Johnson come possibili candidate ai ruoli. Molte fonti hanno inoltre sostenuto, alla fine dello scorso anno, che Rami Malek potrebbe interpretare il ruolo del villain. In una recente intervista l'attore si è detto molto interessato, tuttavia le riprese dell'ultima stagione della serie Mr. Robot potrebbero impedirgli di accettare la parte. Bond 25 arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2020 grazie alla distribuzione di MGM, in collaborazione con Annapurna Pictures e Universal.