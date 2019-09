Bond 25: Daniel Craig, "piuttosto ubriaco", festeggia la fine delle riprese a Matera

Un Daniel Craig piuttosto ubriaco ha festeggiato la fine delle riprese di Bond 25 in un ristorante a Matera con un commovente discorso rivolto ai presenti.

L'inglese Daniel Craig e il cast di No Time to Die, venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, hanno celebrato in un ristorante di Matera la fine delle riprese del film. Craig, che ha ammesso di aver bevuto abbondante alcool, ha festeggiato la fine di quella che probabilmente sarà l'ultima incursione nel ruolo di Bond con un commovente discorso:

"Voglio solo dire, e sono piuttosto ubriaco adesso perciò non mi dilungherò, che questa è stata una delle esperienze più meravigliose che abbia mai avuto. Non potrei essere più orgoglioso del lavoro svolto da ognuno di voi in questa produzione. Vorrei ringraziarvi per questa serata, per Barbara (Broccoli, la produttrice, per tutto questo. Grazie a Dio, stasera ce l'abbiamo fatta".

La soddisfazione di Daniel Craig non è qualcosa di scontato vista la lavorazione tormentata di Bond 25. Dapprima Craig non voleva tornare nel ruolo dell'Agente Segreto e aveva minacciato di abbandonare il personaggio di James Bond. Poi il regista prescelto, Danny Boyle, ha lasciato la produzione costringendo i produttori a correre ai ripari ingaggiando Cary Fukunaga. Dopo numerosi ritardi, alcuni dovuti a incidenti occorsi sul set, finalmente le riprese di No Time to Die sono concluse.

Secondo la sinossi di No Time to Die: James Bond ha lasciato il sevizio attivo e si sta rilassando in Giamaica quando il suo amico della CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) si presenta per chiedere il suo aiuto. Bong verrà così coinvolto in una pericolosa missione allo scopo di salvare uno scienziato rapito, ma la situazione ben presto si complicherà spingendo l'Agente a mettersi sulle tracce di un misterioso villain armato con una nuova pericolosa tecnologia.

Nel cast di No Time to Die troviamo Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen d Rami Malek. Il film arriverà al cinema nell'aprile 2020.