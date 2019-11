BoJack Horseman, l'autore della serie: "Potevamo continuare ma Netflix ha detto no"

BoJack Horseman poteva continuare, parola di Raphael Bob-Waksberg autore della serie tv andata in onda su Netflix che è arrivata alla sua sesta, e ultima, stagione di cui vedremo gli ultimi episodi nel 2020.

Il creatore dello show ha svelato che non è stata una sua decisione quella di smettere, ma Netflix ha deciso di interrompere alla sesta stagione della serie dedicata alla star equina Bojack Horseman, diventato ormai leggendario: "Ma sapete, gli affari sono affari. Devono fare ciò che ritengono giusto per loro, e sei anni sono un bel numero per una serie televisiva. Francamente, mi stupisce che siamo arrivati così lontano, quindi non posso lamentarmi. Penso che se fossimo andati in onda su un'altra rete televisiva, o persino su Netflix in un'altro momento storico, non so se avremmo ottenuto una seconda stagione... Molte serie Netflix, ora, non vengono rinnovate per una seconda stagione. È diventato un panorama molto affollato. È difficile lasciare il segno sullo spettatore. Siamo stati fortunati."

BoJack Horseman 6 su Netflix: recensione prima metà di stagione

Nonostante tutto, quindi, Raphael Bob-Waksberg si ritiene fortunato di aver comunque lasciato qualcosa ai suoi spettatori, con ben 6 stagioni della serie animata. Inoltre, una cosa che ha apprezzato molto è che Netflix lo abbia avvertito in anticipo, in modo da permettergli di creare un finale adatto al suo personaggio: "Non è scontato, ovviamente. Ma gli dissi che avrei apprezzato un avvertimento, in modo da permettermi di dare alla serie un finale come si deve, senza impostare dei cliffhanger che non si risolveranno mai. Quindi quando hanno rinnovato la serie per una sesta stagione, mi hanno avvertito. E sono grato che lo abbiano fatto."

Il creatore di BoJack Horseman non ha escluso, però, un possibile ritorno anche se si ritiene molto soddisfatto della conclusione che vedremo l'anno prossimo:"Non voglio escludere niente, ma sono davvero felice di dove lasceremo tutti i personaggi alla fine della serie. Al momento non sento il bisogno di raccontare altre storie in questo universo, anche se avrei potuto raccontarne molte altre se la serie non si fosse conclusa. [...] Il finale della sesta stagione è lo stesso che avrei messo alla fine della serie se ci avessero rinnovato per un altro paio di stagioni."

Vi ricordiamo che la prima metà dell'ultima stagione di BoJack Horseman è già disponibile su Netflix.