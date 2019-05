BoJack Horseman: 200 fan da tutto il mondo ricreano il monologo cult di "Churro gratis"

Duecento fan in tutto il mondo hanno ricreato il monologo di Churro gratis, uno degli episodi più toccanti e famosi di BoJack Horseman, la popolare serie animata Netflix. Nella quinta stagione, la puntata sul funerale della mamma di BoJack ha dato vita ad una serie di post virali in tutto il mondo: il protagonista pronuncia l'elogio funebre con cui, di fatto, si mette a nudo come mai aveva fatto prima di allora, senza nessun genere di filtro o censura.

Il progetto, chiamato "Free Churro Project", basato sulla puntata di BoJack Horseman, è stato curato da Ben K. Adams che ha creato un account Instagram apposito - @bojackhiddenjokes, ora rimosso - in cui era possibile vedere fondersi insieme ben 200 video con 200 esibizioni auto-prodotte da persone provenienti da oltre 40 paesi nel mondo, che riproducono quello stesso monologo ma a modo loro. Ciò che rende, infatti, estremamente commovente il tutto non è nel fatto che ripetano le stesse frasi di BoJack, ma nel modo, nella loro personale interpretazione. La cosa non ha lasciato indifferente il creatore stesso dello show, Raphael Bob-Waksberg, che tempo fa aveva parlato dell'episodio, con IndieWire, sottolineando il fatto che vi fosse stato poco lavoro di regia, evidenziandone così la spontaneità: "Di solito quando registriamo, cerchiamo di ottenere due o tre take per ogni riga. Ma il monologo di Churro gratis è fatto di lettura e interpetazione. In questo episodio il regista ha lavorato pochissimo".

BoJack Horseman: Netflix rinnova la serie per una sesta stagione!

BoJack Horseman è uno dei prodotti della piattaforma streaming più apprezzati tanto da essere stato rinnovato per una sesta stagione ed è riuscito, grazie al suo linguaggio innovativo, a diventare uno strumento di riflessione tutt'altro che banale sulla nostra contemporaneità, grazie ad una scrittura limpida e profonda, con in più quel pizzico di follia che la rende irresistibile per molti spettatori.