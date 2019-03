Bohemian Rhapsody: i Queen stasera su Sky1 con un live e un documentario

Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest, Freddie Mercury canta a squarciagola sul palco di Budapest

Serata completamente dedicata ai Queen e a Bohemian Rhapsody dalle parti di Sky: stasera su Sky1 andranno in onda, a partire dalle 21:15, un live e un documentario sulla band di Freddie Mercury e sul film con protagonista Rami Malek che ha reso omaggio allo storico gruppo britannico.

Hungarian Rhapsody - Live in Budapest, in onda alle 21:15, è il resoconto dello storico live dei Queen datato 27 luglio 1986. Un concerto-evento nel Nepstadium di Budapest, nonché uno degli ultimi nella vita di Freddie Mercury, scomparso 5 anni dopo, il 24 novembre 1991. Hungarian Rhapsody non è solo il resoconto di un momento trionfale, ma documenta tutto il viaggio dei Queen in Ungheria, nonché le prove della band e il suo tentativo di adattare il proprio rock al gusto del pubblico dell'Europa dell'Est.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in un momento del film

A seguire, intorno alle 23:00, sarà la volta di Inside Bohemian Rhapsody, il documentario che ci porta alla scoperta dei retroscena del film dedicato ai Queen e alla memoria di Freddie Mercury. Per la regia di Bryan Singer, Bohemian Rhapsody ripercorre i primi 15 anni di carriera e di vita dei membri della storica band, dalla nascita del gruppo, nel 1970, fino al celebre Live Aid del 1985. Con un incasso internazionale di 853 milioni di dollari - a fronte di una spesa di 52 - Bohemian Rhapsody non è solo uno dei maggiori incassi nella storia del cinema ma è anche uno dei film più visti di sempre. Durante la 91a notte degli Academy Awards, il film si è aggiudicato quattro premi Oscar: Miglior Attore Protagonista per Rami Malek, Miglior Montaggio a John Ottman (statuetta contestatissima visti i numerosi e vistosi errori), Miglior Sonoro a Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali e Miglior montaggio sonoro a John Warhurst e Nina Hartstone. Ha anche vinto due Golden Globe: Miglior film drammatico e Miglior attore in un film drammatico per Rami Malek.

