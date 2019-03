Bohemian Rhapsody: il montatore sotto accusa per una scena del film!

Bohemian Rhapsody è stato uno degli eventi della passata stagione cinematografica, vincitore di diversi Oscar tra qui quello al montaggio. Ma proprio il suo montatore John Ottman è finito sotto accusa per diverse scene criticate da fan e addetti ai lavori: finalmente il montatore ha risposto!

Il film sui Queen e su Freddie Mercury è stato un grande protagonista della notte degli Oscar passata da meno di un mese. Diversi premi tecnici sono finiti nelle mani di Bohemian Rhapsody, ma il premio più discusso online è stato proprio quello al Miglior Montaggio, ottenuto da John Ottman. L'uomo ha ricevuto moltissime critiche, e dopo che è nato un vero e proprio video virale contro il montaggio, ha sentito il bisogno di rispondere:

"Wow, non sapevo che esistesse, ma capisco il perché. Ogni volta che vedo quella scena, voglio mettermi una busta in testa. Non è la mia estetica. Se mai ci sarà una versione estesa del film, dove posso aggiungere qualcosa, vi prometto che la monterò come avrei voluto."

Il montatore ha raccontato al Washington Post che la scena del ristorante è stata girata da Dexter Fletcher dopo il licenziamento di Bryan Singer. La storyline è stata modificata per quella sequenza, quindi alcune inquadrature sono state rigirate e il risultato è questo:

Il ritmo 'folle' e forsennato (circa 60 tagli per una scena di due minuti) di questa sequenza ha causato tantissimo malumore sul web, dove molti si sono chiesti come abbia fatto un film con una sequenza di questo tipo ad accaparrarsi un premio rinomato come l'Oscar. John Ottman ha dichiarato che in quel momento era davvero sotto pressione, visto che gli era stato chiesto di rendere il primo atto di Bohemian Rhapsody molto veloce.

Su YouTube è spuntato anche un video di Thomas Flight in cui elenca una serie di motivi per cui il montaggio del biopic è di bassa qualità, citando direttamente la scena del ristorante insieme a diversi altri dialoghi della pellicola: