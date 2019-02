Bohemian Rhapsody: nuovo primato in Italia con oltre 4.000.000 di presenze in sala

Bohemian Rhapsody, il film con protagonista l'attore Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury, continua a segnare numeri da record nelle sale italiane: dopo dodici settimane di programmazione tra i migliori dieci titoli distribuiti nelle sale, ora il lungometraggio ha superato 4.000.000 milioni di presenze in sala, con un incasso complessivo - ad oggi - di 28.264.313 di Euro, divenendo così il quarto incasso europeo.

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Bohemian Rhapsody - ha così raggiunto il tredicesimo posto nella lista dei film più visti di sempre in Italia, conferendo a 20th Century Fox il primato - tra le major americane - per numero di titoli di maggior successo nella classifica TOP-15.

Con Avatar (65.679.527 Euro), Titanic (50.217.865 Euro) e L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (29.705.584 Euro), Bohemian Rhapsody è il quarto titolo che la distribuzione statunitense annovera in lista, mostrando una varietà di titoli che conferma la ricchezza del listino Fox, che ha sempre spaziato tra i diversi generi cinematografici.

"Bohemian Rhapsody non fa altro che sorprenderci" ha dichiarato Paul Zonderland, Amministratore Delegato di 20th Century Fox Italia. "Alla sua dodicesima settimana di programmazione, continua ancora a trascinare gli spettatori in sala. Siamo sempre più orgogliosi dei risultati raggiunti da questo film incredibile, dalla sua forza emotiva e dall'impatto colossale che ha avuto sul grande pubblico e sul cinema in senso più ampio. È ormai uno tra i gioielli più preziosi della storia cinematografica di 20th Century Fox, un prodotto che continueremo a supportare per la corsa agli Oscar."

Uscito nelle sale italiane il 29 novembre 2018, Bohemian Rhapsody ha raggiunto - al box office internazionale - un incasso di oltre 840 milioni di dollari, ottenendo due Golden Globe (Miglior Film Drammatico e Miglior Attore) e cinque candidature ai Premi Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il prossimo 24 febbraio.

Con un'intensa ed emozionante prova d'attore per Rami Malek (Golden Globe - Migliore Attore), Bohemian Rhapsody si concentra sul racconto realistico, elettrizzante e coinvolgente della parabola artistica di Freddie Mercury: dai giorni da semplice addetto ai bagagli dell'aeroporto di Heathrow al successo mondiale del Live Aid, la straordinaria performance che lo rese icona senza tempo e che consegnò la sua band, i Queen, alla storia.