Body Odyssey: Grazia Tricarico indaga il mondo del body building femminile

Sono attualmente in corso a Roma le riprese di Body Odissey, il primo lungometraggio della regista pugliese Grazia Tricarico, che dopo un lungo percorso nel mondo del corto, costellato di partecipazioni e vittorie nei maggiori festival cinematografici italiani e internazionali, arriva ora alla regia della sua opera prima.

Body Odyssey: la regista Grazia Tricarico

Si tratta di Body Odissey, opera che costituisce un'inedita e originale indagine nel mondo del body building femminile, mescolando il linguaggio più propriamente cinematografico con un'estetica che si ispira alla videoarte.

Seguiamo la vicenda di Mona (Jacqueline Fuchs) durante la preparazione della gara che la consacrerà a campionessa mondiale; accanto a lei il suo coach Kurt (Julian Sands), un vero e proprio Dio Creatore, che pretende di riempire con l'allenamento e la disciplina l'intera vita della sua creatura; e Nic (Adam Mišík), un giovane di 25 anni che dopo un fugace e passionale incontro sessuale diventa per lei la proiezione di un sogno d'amore perduto, respinto, sacrificato alla disciplina. Durante il suo svolgimento, infatti, la storia vede l'intrecciarsi di un dialogo sempre più serrato della protagonista con il proprio Corpo, che diventa esso stesso personaggio dialogante. È così che il film, da semplice atto narrativo, si arricchisce di uno spessore più intimo e a tratti visionario, in cui ciò che è indagato sono i concetti di forza di volontà, atto creativo e bellezza applicati al proprio io.

Body Odissey, scritto dalla stessa regista con Marco Morana e Giulio Rizzo e finalista al premio Solinas, è prodotto da Revok Film, con Fenix Entertainment, la coproduzione svizzera Amka Films Production e Rai Cinema. Le riprese si svolgeranno per cinque settimane nel Lazio e per una settimana in Svizzera.