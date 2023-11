Body Odyssey: il film italiano col compianto Julian Sands in concorso al Tallinn Black Nights Film Festival

Uno degli ultimi film girati dall'attore Julian Sands, Body Odyssey di Grazia Tricarico, verrà presentato in concorso al Tallinn Black Nights Film Festival 2023.

Body Odyssey, pellicola diretta dall'italiana Grazia Tricarico, sarà protagonista oggi in concorso al Tallinn Black Nights Film Festival 2023. La produzione, frutto della collaborazione tra Revok, Fenix Entertainment, Amka Films e Rai Cinema, con il contributo fondamentale del MIC e il generoso sostegno della Regione Lazio, è uno degli ultimi lavori che hanno visto impegnato il compianto Julian Sands.

La première di Body Odyssey si svolgerà questa sera alle 21.00 all'Apollo Kino Coca-Cola Plaza a Tallinn, con la presenza speciale della regista Grazia Tricarico. Il film racconta la storia di Mona, una bodybuilder di 45 anni, la cui esistenza è una ricerca spasmodica di perfezione e bellezza. Agli occhi del mondo, appare come una donna ossessionata da un ideale deforme. Mona è demiurgo e creazione, una mano che plasma e dà vita alla materia. Il suo continuo migrare tra questi poli opposti genera una profonda scissione: il corpo di Mona è mutato, estendendosi fino a diventare un'entità autonoma. Corpo è il suo contenitore inseparabile, il fedele alleato che risponde ai suoi lamenti. Corpo è pulsione, desiderio irrazionale, tutto ciò che Mona aspira a diventare. Insieme si ritrovano sulla soglia del compimento del loro destino: completare la trasformazione o arrendersi alla propria natura.

"Questo rappresenta il proseguimento di un percorso a carattere internazionale, iniziato con il film Monica di Andrea Pallaoro, che attualmente vede l'attrice Trace Lysette impegnata nella campagna a favore dei diritti della comunità LGTBQ+ anche nella manifestazione cinematografica più importante al mondo, gli Oscar" afferma il Direttore Generale Riccardo Di Pasquale. "Nei prossimi mesi, Fenix avrà l'obiettivo di continuare a produrre film internazionali di qualità, per i quali il processo di scouting delle location è già ampiamente avviato e che vedranno la luce nel primo trimestre del 2024".

Jacqueline Fuchs e Julian Sands sono i protagonisti di Body Odyssey. Nell'omaggio alla memoria di Sands, Di Pasquale loda "il suo contributo luminoso al film, che sarà per sempre ricordato. La sua arte e passione hanno lasciato un'impronta indelebile sulla produzione. In suo onore e con un profondo rispetto per il suo talento, a lui sarà dedicata la prima di Body Odyssey al Tallinn Black Nights Film Festival".