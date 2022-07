Bodies Bodies Bodies: il nuovo trailer dell'horror con Maria Bakalova, Lee Pace e Amandla Stenberg

A24 ha rivelato un nuovo trailer per Bodies Bodies Bodies, la commedia horror di prossima uscita, con Amandla Stenberg, Maria Bakalova e Lee Pace. Il trailer introduce Sophie (Amandla Stenberg) mentre porta la sua nuova ragazza alla festa a casa dei suoi amici d'infanzia in una magione remota. Lì, decidono di giocare a uno dei loro giochi preferiti, un gioco di omicidi in cui a uno di loro viene assegnato il ruolo dell'assassino mentre gli altri devono indovinare l'identità del killer. Ben presto, il gruppo si rende conto che qualcosa sta andando storto quando uno dei loro amici viene effettivamente pugnalato da un killer misterioso.

Nel cast dell'horror diretto dalla regista olandese Halina Reijn, da una sceneggiatura scritta da Sarah DeLappe, troviamo Amandla Stenberg, la rivelazione di Borat 2Maria Bakalova, Pete Davidson, Myha'la Herrold,Lee Pace, Rachel Sennott, Chase Sui Wonders e Conner O'Malley.