FIPILI Horror Festival 2022: Franco Nero è l'ospite della prima giornata

Il FIPILI Horror Festival 2022 si apre oggi, venerdì 28 ottobre, con il primo grande ospite di questa edizione, Franco Nero. Alle ore 19:00, al cinema Quattro Mori, l'ospite d'onore della giornata, Franco Nero, sarà protagonista di una conversazione con Antonio Capellupo, intitolata come il suo ultimo libro autobiografico, Django e gli altri, molte storie, una vita (Rai Libri, 2022).

Si tratta di un'occasione particolare di ascolto e confronto con uno degli attori più importanti e rappresentativi del panorama italiano e mondiale, alla quale seguirà la proiezione, introdotta da Franco Nero in compagnia del noto critico e youtuber nostrano Federico Frusciante, del film Un tranquillo posto di campagna (1968) del maestro Elio Petri. Una pellicola drammatica che vira verso il thriller paranormale e l'horror, in cui Franco Nero ricopre il ruolo dello sfortunato protagonista, il pittore in crisi depressiva Leonardo Ferri, che cerca di trovare rifugio in una villa veneta disabitata: un'altra opera da annoverare nella carriera del nostro ospite, vincitrice dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino del 1969.

Franco Nero: la copertina del suo libro Django e gli altri, molte storie, una vita

Filo conduttore della manifestazione di quest'anno sarà il Vampiro, tema di molte proiezioni e degli spazi artistici che verranno inaugurati dalle 18,00 presso la sala Lem, all'interno del Palazzo del Portuale di Livorno, inaugurazione accompagnata da un aperitivo offerto dalla delegazione Fisar Livorno. Nelle sale sarà allestita l'esposizione "Fino al collo", una open call rivolta a illustratori e fumettisti le cui opere, dopo il festival, saranno messe all'asta e il ricavato devoluto a Emergency. Il tema di quest'anno, dopo il 2019 dedicato al maestro del brivido Dario Argento e quello del 2020 a Federico Fellini, prevede un tributo alla figura del vampiro tra mito, letteratura e cinema. I tredici artisti coinvolti sono Valentina Restivo, Fabio Leonardi, Alessandro Balluchi, Ingap, Malleus, Gedo, Champa, Pietro Rotelli, Andrea Moneta, Paolo Pollo Cioni, Lapis e Giulio Rotelli.

L'uomo che disegnò Dio: le prime foto di Kevin Spacey con il cast del film di Franco Nero

Inoltre, a cura degli studenti del Liceo F. Cecioni di Livorno, la School of Vampires: disegni, tele e installazioni dedicate al vampiro nel cinema, e ancora la mostra "Noi vampiri: la fascinazione di Nosferatu", che racconta in sei pannelli la fortuna del genere nella storia del cinema. Dopo più di un secolo dalla nascita di Dracula di Bram Stoker, il fascino di Nosferatu nel cinema come nella società non perde di potenza e non smette di attrarre il pubblico di ogni età.

A chiudere la giornata alle ore 22:30 in anteprima nazionale Bodies Bodies Bodies, regia di Halina Reijn, prodotto dalla a24, casa di produzione americana indipendente specializzata nel distribuire tutti i new horror di tendenza degli ultimi anni; uno slasher che si muove tra horror, commedia e thriller su un gruppo di ricchi ragazzi che nel corso di una festa a base di droga e alcool scoprono quanto le relazioni umane costruite tramite l'utilizzo spasmodico dei social, siano ben diverse da quelle reali.

Per informazioni: www.fipilihorrorfestival.it.