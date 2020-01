Bob: The Musical, Channing Tatum reciterà nella commedia Disney

Channing Tatum produrrà e interpreterà la commedia Bob: The Musical, progetto targato Disney in fase di sviluppo da una decina di anni.

Channing Tatum farà parte del cast di Bob: The Musical, commedia musicale della Disney, un progetto in essere dal lontano 2004 che finalmente sembra sul punto di vedere la luce, grazie anche alla produzione dello stesso attore.

Channing Tatum, oltre a far parte del cast, produrrà Bob: The Musical con la sua casa di produzione Free Association, portando così a termine questo progetto infinito passato nelle mani di numerosi sceneggiatori, tra cui Michael Chabon, Alan Loeb, Mike Bender, John August, Lowell Ganz e Babaloo Mandel.

Bob: The Musical è incentrato su un ragazzo come tanti il cui peggior incubo prende vita dopo aver ricevuto un colpo alla testa, quando si sveglia per scoprire che è intrappolato in un musical. Al momento, alla regia non si sa ancora chi ci sarà, ma negli anni si sono avvicendati numerosi nomi del settore, come Mark Waters, Adam Shankman, Michel Hazanavicius, il team di Phil Lord e Chris Miller.

Prima di questo progetto, Channing Tatum dovrà co-dirigere, produrre, scrivere e recitare nella commedia road-trip Dog, annunciato per il prossimo novembre, incentrato su un ex Army Ranger e il suo cane belga Malinois Lulu. Inoltre, Channing Tatum farà il suo debutto alla regia con Carolin.